Видео гола Стэмкоса, который вывел «Тампу» в финал Кубка Стэнли 2022 года

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции национальной хоккей лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им победу в серии (4 – 2) и выход в финал Кубка Стэнли.

В составе хозяев дубль на свой счёт записал Стивен Стэмкос. Решающую шайбу форвард забросил спустя 21 секунду после того, как соперник сравнял счёт в матче на 14-й минуте третьего периода.

ВИДЕО победного гола можно посмотреть на сайте НХЛ.

На счету Стэмкоса теперь девять заброшенных шайб и шесть голевых передач в текущем плей-офф НХЛ.

Напомним, в сегодняшней игре в составе победителей голевыми передачами отметились сразу два российских хоккеиста: Никита Кучеров и Михаил Сергачёв.

В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметился Фрэнк Ватрано, которому ассистировал Эндрю Копп.

В финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Колорадо Эвеланш».