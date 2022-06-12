Василевский и Шестёркин обнялись во время послематчевого рукопожатия. Видео

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский тепло поприветствовал своего визави Игоря Шестёркина из «Нью-Йорк Рейнджерс» на послематчевом рукопожатии.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции национальной хоккей лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им общий успех в серии (4-2) и выход в финал Кубка Стэнли.

Напомним, в финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Колорадо Эвеланш», который на пути к финалу в четырёх играх обыграл «Эдмонтон Ойлерз». Независимо от результата финального матча, российский хоккеист станет обладателем кубка.