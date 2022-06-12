Василевский — о Стэмкосе: лучший капитан в моей жизни

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением об игре капитана «молний» Стивена Стэмкоса, оформившего дубль в шестом матче финала Восточной конференции национальной хоккей лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Лучший капитан в моей жизни. Просто потрясающе», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции национальной хоккей лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им общий успех в серии (4-2) и выход в финал Кубка Стэнли.



Напомним, в финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Колорадо Эвеланш», который на пути к финалу в четырёх играх обыграл «Эдмонтон Ойлерз». Независимо от результата финального матча, российский хоккеист станет обладателем кубка.