Андрей Василевский поделился мнением об Игоре Шестёркине после выхода в финал Кубка Стэнли

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением о своём визави из «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоре Шестёркине.



«Он великолепно играл, давал своей команде шанс на победу. Но наша команда играла лучше. Все матчи, кроме первого, были равными. Это была отличная серия двух сильных вратарей», — сказал Василевский.



В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им общий успех в серии (4-2) и выход в финал Кубка Стэнли.



Напомним, в финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Колорадо Эвеланш», который на пути к финалу в четырёх матчах обыграл «Эдмонтон Ойлерз». Независимо от результата финального матча российский хоккеист станет обладателем Кубка.

Новость по теме Sportsnet: Василевский включает режим бога, когда на кону вся серия