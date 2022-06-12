Андрей Василевский поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли с «Колорадо»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился эмоциями от победы в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» и ожиданиями от финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

«Ребята отлично играли. Это один из лучших наших матчей в этом плей-офф. Они особо ничего не создали в нашей зоне. Забили один гол в большинстве, мы смогли быстро ответить.

«Колорадо» — великолепная команда, очень талантливая в атаке и защите. В регулярном сезоне они могли забивать по 10 голов за матч, и в плей-офф то же самое. В последней серии они забивали по пять голов за матч. Нас ждёт серьёзное испытание, это будет самая сложная серия», — сказал Василевский.

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им общий успех в серии (4-2) и выход в финал Кубка Стэнли.



Напомним, в финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Колорадо Эвеланш», который на пути к финалу в четырёх матчах обыграл «Эдмонтон Ойлерз». Независимо от результата финального матча российский хоккеист станет обладателем Кубка.