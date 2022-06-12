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«Никакой паники». Василевский высказался о победе в серии с «Рейнджерс»

«Никакой паники». Василевский высказался о победе в серии с «Рейнджерс»
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мыслями после победы в шестом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«По ходу серии разыгрался? Да, похоже на серию с «Торонто». Мы не были готовы к первой встрече. На арене «Рейнджерс» тяжело играть. Но во втором и третьем матчах мы играли очень хорошо, мало что позволяли сопернику. Сегодня мы показали свой лучший хоккей.

Мои эмоции, когда «Рейнджерс» сравняли счёт, а моя команда сразу же забила ещё? Никакой паники, мы продолжали играть. Никакой паники, в какой-то момент это случается, ты пропускаешь. Нам повезло быстро забить гол, это вернуло нам инициативу. Мы смогли довести матч до победы. Никакой паники», — сказал Василевский.

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