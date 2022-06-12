Хедман в ярости ударил клюшкой по стеклу, оставшись недовольным решением судьи

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман остался недоволен судейством в одном из моментов шестого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Во втором периоде шведский игрок обороны получил грубый удар в челюсть от нападающего «рейнджеров» Алекси Лафренье. Судьи не усмотрели в этом моменте нарушения. Хедман в ярости от этого решения, подъезжая к своей скамейке запасных, в ярости ударил клюшкой по защитному стеклу.
Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
- 12 июня 2022
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