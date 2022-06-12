Буре — об отношении к России в мире: нас не нужно любить. Нас нужно уважать
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Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре прокомментировал отношение мирового сообщества к российскому хоккею.
«Ситуация не очень хорошая, потому что сейчас к нам везде не очень хорошо относятся. Но мы работаем над этим. Россия — самая большая страна в мире, и относиться к нам надо с уважением. Нас не нужно любить. Нас нужно уважать», — передаёт слова Буре корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала Россию со всех международных турниров с участием клубных и национальных команд в 2022 году. Также российская команда пропустит чемпионат мира по хоккею 2023 года, который также должен был пройти в Санкт-Петербурге.
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