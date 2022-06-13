Макар — главный претендент на MVP плей-офф по версии редакторов НХЛ. Василевский — 3-й

Обозреватели официального сайта НХЛ проголосовали за звание самого ценного игрока плей-офф – «Конн Смайт Трофи». По их мнению, главный фаворит – защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар – у него шесть голосов. Второе место у форварда Натана Маккиннона (четыре голоса), три голоса – у голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.



Также по разу проголосовали за Никиту Кучерова, Стивена Стэмкоса и Виктора Хедмана.



Напомним, «Тампа» победила «Рейнджерс» в финале Восточной конференции. «Колорадо Эвеланш», в свою очередь, в финальной серии Западной конференции обыграл «Эдмонтон Ойлерз».

Финал Кубка Стэнли начнётся в Денвере на площадке «Колорадо» 15 июня. Следующие встречи пройдут 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 июня.