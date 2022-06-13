Минское «Динамо» подписало контракт с Козуном

Нападающий Брэндон Козун подписал контракт с минским «Динамо», сообщает официальный телеграм-канал клуба. Соглашение игрока с клубом подписано на один сезон.

Нападающий ранее уже выступал за минчан – в сезоне-2020/2021 на его счету 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 32 очка (17 голов и 15 результативных передач). В плей-офф он забил один гол в четырёх встречах.

В сезоне-2021/2022 хоккеист сыграл три матча за ярославский «Локомотив», а также провёл 24 встречи за «Амбри-Пиотта», где набрал девять очков: забил три гола и отдал шесть результативных передач.

По итогам прошлого сезона «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ, заняв восьмое место в таблице Западной конференции, и в первом раунде уступило петербургскому СКА.