Минское «Динамо» подписало контракт с Козуном
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Нападающий Брэндон Козун подписал контракт с минским «Динамо», сообщает официальный телеграм-канал клуба. Соглашение игрока с клубом подписано на один сезон.
Нападающий ранее уже выступал за минчан – в сезоне-2020/2021 на его счету 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 32 очка (17 голов и 15 результативных передач). В плей-офф он забил один гол в четырёх встречах.
В сезоне-2021/2022 хоккеист сыграл три матча за ярославский «Локомотив», а также провёл 24 встречи за «Амбри-Пиотта», где набрал девять очков: забил три гола и отдал шесть результативных передач.
По итогам прошлого сезона «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ, заняв восьмое место в таблице Западной конференции, и в первом раунде уступило петербургскому СКА.
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