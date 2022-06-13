Экс-форвард «Трактора» Седлак подписал контракт с «Колорадо»
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Пресс-служба «Колорадо Эвеланш» сообщила о подписании контракта с чешским нападающим Лукашем Седлаком.
Отмечается, что соглашение с 29-летним форвардом заключено сроком на один год.
В прошедшем сезоне Седлак выступал в Континентальной хоккейной лиге за челябинский «Трактор». В регулярном чемпионате на его счету 49 матчей, в которых он забросил 18 шайб и отдал 25 голевых передач при показателе полезности «+19». В плей-офф он провёл 10 встреч, забив три гола и отдав три результативных паса при полезности «+1».
В Национальной хоккейной лиге Седлак ранее играл за «Коламбус Блю Джекетс». На его счету 162 матча в НХЛ, он набрал 27 (15+12) очков при общей полезности «+2». Он был выбран клубом на драфте-2011 под общим 158-м номером.
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