Панарин — об итогах плей-офф: у меня большие цели. Всё пошло не так, как хотел

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин подвёл итоги розыгрыша Кубка Стэнли — 2022, а также рассказал о планах на межсезонье.



«Трудные ситуации делают людей сильнее. У меня в голове большие цели. В плей-офф всё пошло не так, как я хотел, но я благодарю бога за эту возможность. Я буду лучше.



Как пройдёт моё межсезонье? Караоке», — сказал Панарин на пресс-конференции.



В текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги 30-летний россиянин принял участие в 20 встречах, забросив шесть шайб и отдав 10 голевых передач при показателе полезности «-5». В регулярном сезоне Панарин провёл 75 матчей, заработав 96 (22+74) баллов при полезности «+21».



«Рейнджерс» уступили в финале Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-4.