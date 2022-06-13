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Панарин — об итогах плей-офф: у меня большие цели. Всё пошло не так, как хотел

Панарин — об итогах плей-офф: у меня большие цели. Всё пошло не так, как хотел
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин подвёл итоги розыгрыша Кубка Стэнли — 2022, а также рассказал о планах на межсезонье.

«Трудные ситуации делают людей сильнее. У меня в голове большие цели. В плей-офф всё пошло не так, как я хотел, но я благодарю бога за эту возможность. Я буду лучше.

Как пройдёт моё межсезонье? Караоке», — сказал Панарин на пресс-конференции.

В текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги 30-летний россиянин принял участие в 20 встречах, забросив шесть шайб и отдав 10 голевых передач при показателе полезности «-5». В регулярном сезоне Панарин провёл 75 матчей, заработав 96 (22+74) баллов при полезности «+21».

«Рейнджерс» уступили в финале Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-4.

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