ESPN: главный вопрос финала Кубка Стэнли — как «Колорадо» обыграть лучшего вратаря мира?

Журналисты ESPN Кристен Шилтон и Грег Вышински поделились мнением, как «Колорадо Эвеланш» нужно сыграть против российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в финальной серии Кубка Стэнли.
«Это определяющий вопрос серии. Как обыграть лучшего вратаря в мире? И сделать это четыре раза?
Нужно начать с того, чтобы создать Василевскому неудобную ситуацию. Он остановит любую шайбу, которую увидит; «Колорадо» нужно убедиться, что она не в зоне его обзора. Для этого необходимо создать трафик перед воротами, передавая шайбу и изматывая оборону «Тампа-Бэй», совершать много бросков в опасных зонах, чтобы задать тон атаке. Легко, верно? Ну нет.
«Лайтнинг» — отличная оборонительная команда. Они хорошо справляются с созданием трафика перед Василевским и предотвращают те опасные шансы, которые «Колорадо» так часто создавал против других команд. Чтобы бороться с этим, «Эвеланш» должны извлечь выгоду из тех возможностей, которые найдут.
Против Василевского «Колорадо» должны принимать быстрые решения, быстро входить в зону и не давать времени голкиперу освоиться. У них достаточно инструментов, чтобы найти ключи к воротам даже самого элитного голкипера», — говорится в материале.
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