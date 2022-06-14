Конькобежец Скобрев, работавший тренером по физподготовке, покинет «Барыс»

Бывший российский конькобежец Иван Скобрев, работавший тренером по физподготовке хоккейного клуба «Барыс», покинет команду. Об этом сообщил сам Скобрев. Ранее было объявлено, что новым главным тренером команды из Казахстана станет Андрей Скабелка.

«Нет, я не останусь, сегодня мне позвонило руководство и сообщило о том, что в клуб пришёл Скабелка со своим тренерским штабом, и мы решили расстаться. Сейчас я работаю с хоккеистами, сегодня провёл тренировку с Димой Кагарлицким.



До последнего не знал, что будут изменения в команде, но ничего страшного, буду искать, чем заняться, хотелось бы еще поработать с командой КХЛ», — цитирует Скобрева ТАСС.



На Олимпийских играх в Ванкувере (Канада) Скобрев завоевал серебряную медаль на дистанции 10 000 метров и бронзу — на дистанции 5 000 метров. Также Скобрев является чемпионом мира и Европы.