«Барыс» объявил о назначении Скабелки на пост главного тренера команды

Андрей Скабелка назначен главным тренером «Барыса», сообщает пресс-служба клуба из Казахстана. Контракт со специалистом подписан на два сезона, до 30 апреля 2024 года. На посту главного тренера команды он сменил Юрия Михайлиса.



Последним местом работы белорусского специалиста был ярославский «Локомотив». Ранее он уже руководил «Барысом». Под его руководством команда дважды выигрывала дивизион Чернышева и дважды выходила в полуфинал Восточной конференции Кубка Гагарина.



«Барыс» ожидает, что возвращение специалиста в Казахстан получится не менее продуктивным. В следующем сезоне клуб будет делать основной упор на молодых казахстанских игроков. В ближайшее время Скабелка совместно с руководством клуба займётся формированием своего тренерского штаба, а также комплектованием состава «Барыса» на предстоящий сезон», — говорится в сообщении клуба.



Также «Барыс» поблагодарил Михайлиса и его тренерский штаб за проделанную работу.

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