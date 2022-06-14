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Журналист NBC Sports: Василевский — X-фактор «Тампы», он способен выиграть серию

Журналист NBC Sports: Василевский — X-фактор «Тампы», он способен выиграть серию
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Журналист NBC Sports Эндрю Файнуокс высказался о шансах финалистов Кубка Стэнли. В серии за трофей встретятся «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Эксперт выделил российского вратаря «молний» Андрея Василевского.

«Василевский — Х-фактор «молний». Он уже делал это и раньше, но в финальной серии ему нужно буквально стоять на голове, чтобы его команда победила. И он способен на это, он может выиграть серию. Хоть это будет и сложно, учитывая атакующую мощь «Колорадо», — написал Файнуокс.

«Тампа» победила «Рейнджерс» в финале Восточной конференции. «Колорадо Эвеланш», в свою очередь, в финальной серии Западной конференции обыграл «Эдмонтон Ойлерз».

Финал Кубка Стэнли начнётся в Денвере на площадке «Колорадо» 15 июня. Следующие встречи пройдут 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 июня.

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