Экс-голкипер «Металлурга» Олкинуора подписал контракт с «Детройтом»

Экс-голкипер магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора подписал однолетний контракт с «Детройт Ред Уингз», сообщает CapFriendly. Соглашение носит двухсторонний характер.



Кэпхит хоккеиста составит $ 750 тыс. за игры в НХЛ и $ 375 тыс. – в АХЛ. Гарантированно голкипер получит $ 425 тыс.



Олкинуора пришёл в «Металлург» в 2020 году. В завершившемся регулярном чемпионате 31-летний голкипер провёл 36 матчей, в которых отражал в среднем 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,45. В плей-офф на счету Олкинуоры одна встреча, в которой «Магнитка» уступила «Барысу» (2:3). Голкипер отразил 82,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,10.



На прошедшем чемпионате мира Олкинуора был признан лучшим голкипером и игроком турнира.