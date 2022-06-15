Стэмкос — о Пойнте: будем очень рады, что игрок такого калибра снова в составе

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился ожиданиями от возвращения форварда команды Брейдена Пойнта в состав перед финальной серией Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».
«Он хорошо выглядит на тренировке, поэтому мы надеемся, что он приближается к выходу в матче. Неважно, будет это завтра или нет. Он играет огромную роль в том, почему мы сейчас там, где находимся, с точки зрения успеха этой команды. Особенно в последних двух плей-офф. Мы знаем, что он может сделать в плей-офф. Было нелегко играть без него, но, если он вернётся, мы будем очень рады, что игрок такого калибра снова в составе», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.
Пойнт набрал 77 очков в 74 играх плей-офф за карьеру. Он забросил больше всех шайб в плей-офф (30) за последние три Кубка Стэнли, чем кто-либо. В текущем розыгрыше Брейден провёл семь матчей, в которых набрал четыре (2+2) балла. Нападающий получил травму в седьмом матче первого раунда с «Торонто Мэйпл Лифс». Пойнт тренируется вместе с командой, но может пропустить первый матч в финале Кубка Стэнли с «Колорадо».
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