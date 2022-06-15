Шат-аут Кочеткова помог фарм-клубу «Каролины» выйти в финал АХЛ

Российский голкипер «Чикаго Вулвс» – фарм-клуба «Каролины Харрикейнз» – Пётр Кочетков оформил шат-аут в шестом матче полуфинальной серии плей-офф АХЛ со «Стоктоном» и помог команде выйти в финал турнира (3:0, 4-2).



Голкипер отразил все 28 бросков и был признан первой звездой встречи. В трёх матчах в Кубке Колдера у россиянина две победы.



В финале соперником «Чикаго» будет победитель седьмого матча финальной серии Восточной конференции между «Лаваль Рокет» и «Спрингфилдом».

В текущем сезоне Кочетков провёл 14 игр в регулярном чемпионате и три матча в плей-офф. Теперь на его счету шесть сухих матчей в нынешнем сезоне.

Отметим, что голкипер в нынешнем сезоне дебютировал в НХЛ. Он сыграл за «Каролину» в трёх играх регулярного чемпионата и четырёх играх плей-офф.