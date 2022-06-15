Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров пригласил болельщиков на предсезонный турнир Sochi Hockey Open, который пройдёт в августе.



«Накануне завершился хоккейный турнир под эгидой ФХР в формате 3х3. На мой взгляд, всё получилось на высшем уровне, организаторы, как говорят в таких случаях, попали на золотую жилу. Думаю, что перспективы у этого формата большие, желающих поучаствовать с каждым годом будет всё больше, хотя ажиотаж мы увидели уже сейчас.



Кстати, с 3 по 9 августа в Сочи пройдёт первый по значимости предсезонный международный турнир лета. В турнире Sochi Hockey Open примут участие СКА, «Авангард», «Адмирал», минское «Динамо», ХК «Сочи» и сборная России. Приглашаю всех болельщиков посетить замечательный город Сочи в начале августа. Не сомневаюсь, что будет жарко как на улице, так и на хоккейной площадке. Болельщики обязательно увидят атакующий, яркий и бескомпромиссный хоккей. Так что бронируйте билеты уже сейчас, будет аншлаг», — сказал Назаров.

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