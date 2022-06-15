В «Коламбусе» объяснили подписание нового контракта с 23-летним Тарасовым

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал заключение нового контракта с российским голкипером Даниилом Тарасовым.

«Даниил — крупный, атлетичный вратарь, демонстрирующий прекрасное самообладание и спокойствие в игре. Мы были очень впечатлены его игрой в прошлом сезоне до того, как он получил травму, и рады видеть, как он продолжит развиваться и расти в ближайшие годы», — приводит слова Кекяляйнена официальный сайт команды.

Ранее 23-летний Тарасов подписал новый контракт с «Коламбус Блю Джекетс» на три года — до окончания сезона-2024/2025.



Напомним, в Национальной хоккейной лиге Тарасов дебютировал в этом сезоне. В этом сезоне российский голкипер принял участие в четырёх матчах, три из которых начинал в старте, пропуская в среднем 2,40 шайбы за встречу и отражая 93,7% бросков. Тарасов пропустил последние матчи сезона после того, как получил травму во время встречи «Блю Джекетс» 1 января с «Каролиной Харрикейнз» (4:7). В конце февраля он перенёс операцию по восстановлению поврежденного правого бедра. Его восстановление должно занять до полугода.