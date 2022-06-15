Наставник «Трактора»: у легионеров были опасения, они говорили о давлении на их семьи

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал о ситуации с чешскими легионерами команды — Романом Виллом, Томашем Гикой и Лукашем Седлаком.
«В конце февраля у ребят были опасения. Они не понимали, что происходит, говорили о давлении, которое оказывается на них самих и на их семьи. Но благодаря совместной работе тренерского штаба и руководства удалось убедить их остаться. Объяснили, что никакого давления здесь не будет. Все возникшие вопросы, в том числе и финансовые, для них были решены. Хотя во время плей-офф чувствовалось беспокойство, и это отражалось на их игре. Когда сезон завершился, они заявили, что дальше будут смотреть по ситуации. Томаш Гика сразу сказал, что вряд ли вернётся. Была вероятность возвращения Вилла и Седлака, но они всё-таки решили играть в Чехии. Могу сказать, что никаких проблем с легионерами в «Тракторе» не было. Они профессионалы и хорошие люди. Сейчас ждём ответа от Лоуренса Пилута, Теэму Пулккинена и Ника Бэйлена. Со всеми на связи, периодически списываемся или созваниваемся», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.
- 15 июня 2022
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