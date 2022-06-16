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Агент Теденбю, Стрёмвалля, Петерссона и Бека рассказал о будущем своих клиентов

Агент Теденбю, Стрёмвалля, Петерссона и Бека рассказал о будущем своих клиентов
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Хоккейный агент Алёша Пилко поделился информацией о будущем ряда своих клиентов.

«Беку и Граовацу ищем варианты в КХЛ, Теденбю вместе с Андре Петерссоном возвращается в «ХВ-71», в свой родной клуб. Стрёмваллем занимается мой партнёр в Северной Америке Джей Пи Бэрри, на данный момент он ищет варианты. Мы намерены подписать контракт в НХЛ», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, последний сезон канадские нападающие Тейлор Бек и Тайлер Граовац, а также шведские форварды Мальте Стрёмвалль и Маттиас Теденбю провели в минском «Динамо». Шведский нападающий Андре Петерссон начинал регулярный чемпионат КХЛ в ярославском «Локомотиве», а позже был обменян в московское «Динамо».

Полное интервью читайте по ссылке.

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