Лидер «Колорадо» Маккинон поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли с «Тампой»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккинон высказался перед началом финальной серии Кубка Стэнли сезона-2021/2022 с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Это потрясающе. Это то, ради чего мы живём. Я не думаю, что кто-то из финалистов поменялся бы местами с кем-либо во всём мире. Мы чувствуем себя живыми сейчас. Мы взволнованы, нервничаем — это здорово. Я имею в виду, что сохранять спокойствие сейчас было бы странным.
Я рад, что мы играем с «Тампой». Мы играем с лучшими. В плей-офф побеждает сильнейший. В финал вышли две лучшие команды лиги, и я очень рад этому вызову», — приводит слова Маккинона Sportsnet.
Финал Кубка Стэнли — пушка! 7 крутых интриг главной серии сезона
Напомним, первый матч финальной серии состоится сегодня, 16 июня на домашнем стадионе «Колорадо». Начало встречи — в 03:00 мск.
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