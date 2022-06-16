Кожевников о Кучерове: 3 года подряд играть в финале, набрать 90 очков — нормально вообще?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.



«Кучеров — великий! Три года подряд выйти в финал Кубка Стэнли, набрать в сумме 90 очков, это нормально вообще? Сможет ли он обогнать Сергея Фёдорова по очкам в плей-офф? Шансы на это есть, но сейчас трудно об этом сказать, только время покажет», – сказал Кожевников беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В текущем сезоне Кучеров провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 69 очков: забросил 25 шайб и отдал 44 результативные передачи. В плей-офф на его счету 24 балла (7+17) в 18 встречах.



Отметим, что «Тампа» – обладатель двух предыдущих Кубков Стэнли.