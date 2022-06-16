«Машина. Он делает невозможное». Экс-защитник сборной Канады — о Василевском

Экс-защитник сборной Канады, в настоящий момент работающий аналитиком на матчах «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брайан Энгблом поделился мнением об игре Андрея Василевского.



«Ещё рано говорить о том, входит ли он в число лучших в истории. Нужно учитывать и долголетие, правильно? Но до этого момента Василевский всё делал как нельзя лучше, и я ожидаю, что он продолжит в том же духе.



Он машина. У него лучшие ноги среди всех вратарей, что я видел в НХЛ. Он очень быстрый, его неспроста зовут Большим котом. Я много раз видел, как соперники совершают какое-то невероятное движение, а он успевает выбросить ногу. И на лице форварда можно прочитать: «Да ладно, ты не мог остановить эту шайбу, это невозможно!» Так вот, он делает невозможное.



Он способен одновременно совершать движения в разных направлениях. Просто посмотрите на его разминку, он на полминуты садится на шпагат, как гимнаст. Василевский — невероятный спортсмен, мощный, со всеми нужными качествами. У него есть стремление быть победителем. Он хочет быть лучшим», – цитирует Энгблома ESPN.

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