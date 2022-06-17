Стал известен потолок зарплат в НХЛ на следующий сезон
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Североамериканский журналист Дэн Розен в своём «твиттере» сообщил подробности об изменении потолка зарплат в Национальной хоккейной лиге в следующем сезоне.
Потолок зарплат в следующем сезоне составит $ 82,5 млн, что на $ 1 млн больше, чем в текущем сезоне, как и ожидалось. Нижний предел будет $ 61 млн.
Напомним, ранее обсуждалась идея, согласно которой потолок зарплат действовал бы в плей-офф. В прошлом сезоне эта проблема вышла на первый план, когда Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» провёл весь регулярный чемпионат — 2020/2021 в списке травмированных, выбыв на долгий срок из-за травмы бедра, а затем вернулся на первую игру плей-офф. «Тампа» выиграла Кубок Стэнли.
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