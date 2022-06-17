Главный тренер ЦСКА предложил концепцию развития российского хоккея в период изоляции

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мнением о развитии российского хоккея в период изоляции.



«Что я думаю об отстранении России с международной арены? Тут я могу высказать только свою точку зрения, причём, вероятно, не обладая всей полнотой информации. Мне кажется, что стоит принять тот факт, что нас отстранили, и работать внутри страны. Моё мнение опирается на ту концепцию, которая была в СССР. Поэтому, исходя из того опыта, мы могли бы сконцентрировать ведущих игроков в лучших командах, в истинно хоккейных центрах. Кроме того, каждая игра регулярного сезона, сколько бы их не было, пусть даже не 60-70, а 40, должна быть от ножа. В таком случае, даже варясь в собственном соку, мы сможем представлять определённую силу на международной арене, когда Россию туда вернут.



Этот период, пока мы отстранены, мы можем использовать с большой пользой. Я эту точку зрения уже высказывал на тренерском совете, который прошёл по окончании сезона, нашим руководителям и коллегам, работающим в ФХР и отвечающим за КХЛ. Для реализации такой программы нужны сильные решения, но мы знаем, что хоккей в СССР не просто существовал, а доказывал свою состоятельность. Истинно хоккейные центры есть до сих пор, они на местах, просто их надо развивать, и тогда будет ощутимый результат. Что касается остальных команд, то надо подумать, что с ними делать. На этот вопрос у меня пока нет ответа», — сказал Фёдоров в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.



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