«Авангард» подпишет контракты с Корбаном Найтом и Ридом Буше

Как стало известно «Чемпионату», «Авангард» заключил новый контракт с нападающим Корбаном Найтом. Кроме того, в состав омичей вернулся форвард Рид Буше.
Отметим, что соглашение с 31-летним Найтом будет заключено на два года, с 28-летним Буше — на сезон.
Буше уже выступал за «Авангард», проведя в составе омичей сезон-2020/2021. Тогда форвард набрал 48 (24+24) очков в 51 матче в регулярке. На его счету 17 (8+9) баллов в 21 встрече в плей-офф. Прошлый сезон Буше провёл в «Локомотиве». За ярославцев американец сыграл 46 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 15 результативных передач, суммарно набрав 27 очков при показателе полезности «-2». Контракт с ним был расторгнут досрочно.
Найт выступает за «Авангард» с сезона-2020/2021. В завершившейся регулярке канадец сыграл 47 матчей и набрал 48 (18+30) очков. Кроме того, форвард отметился 7 (3+4) баллами в 13 встречах в плей-офф.
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