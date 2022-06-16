Агент Корбана Найта высказался о трансферной судьбе своего клиента в КХЛ

Хоккейный агент Алёша Пилко поделился мыслями о судьбе своего клиента Корбана Найта, выступавшего за «Авангард».

«Если клуб, в котором играл хоккеист, заинтересован в новом соглашении и нас всё устраивает, я веду с ним переговоры в первую очередь. На Корбана очень большой спрос в лиге, но мы ориентируемся на клубы, которые могут выиграть кубок. В таких командах хоккеистов всегда много, а зарплаты меньше. Но если ты выиграешь кубок, то всё вернётся через бонусы. Поэтому мы общаемся с несколькими командами с учётом потолка зарплат. Есть варианты с Европой и Северной Америкой, но они плана B. Мы сейчас активно общаемся и решаем, где Корбан начнёт сезон», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.