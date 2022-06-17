Журналист: с нетерпением жду от Клэя Томпсона празднования чемпионства в стиле Овечкина

Журналист The Niagara Gazette Ник Сабато на своей странице в «Твиттере» сравнил будущее празднование защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона после победы в финале НБА с тем, как отмечал завоевание Кубка Стэнли российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в 2018 году.

«Я с нетерпением жду от Клэя празднования чемпионства в стиле Овечкина, которое продлится месяц», — говорится в сообщении американского журналиста.

Напомним, перед шестым матчем финальной серии плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» Томпсон признался, что может искупаться в Массачусетском заливе. Перед пятой встречей 32-летний защитник искупался в заливе Сан-Франциско и опубликовал фотографию в социальных сетях.

В финале НБА «Голден Стэйт» выиграл у «Бостон Селтикс» со счётом 4-2 и в седьмой раз стал чемпионом НБА.