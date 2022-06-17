Журналист: с нетерпением жду от Клэя Томпсона празднования чемпионства в стиле Овечкина

Журналист The Niagara Gazette Ник Сабато на своей странице в «Твиттере» сравнил будущее празднование защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона после победы в финале НБА с тем, как отмечал завоевание Кубка Стэнли российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в 2018 году.
«Я с нетерпением жду от Клэя празднования чемпионства в стиле Овечкина, которое продлится месяц», — говорится в сообщении американского журналиста.
Напомним, перед шестым матчем финальной серии плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» Томпсон признался, что может искупаться в Массачусетском заливе. Перед пятой встречей 32-летний защитник искупался в заливе Сан-Франциско и опубликовал фотографию в социальных сетях.
В финале НБА «Голден Стэйт» выиграл у «Бостон Селтикс» со счётом 4-2 и в седьмой раз стал чемпионом НБА.
- 17 июня 2022
-
20:37
-
20:19
-
20:00
-
19:38
-
19:23
-
19:10
-
18:58
-
18:34
-
18:22
-
17:53
-
17:21
-
17:04
-
16:44
-
16:10
-
15:20
-
14:42
-
14:00
-
13:54
-
13:36
-
12:45
-
12:12
-
12:00
-
11:35
-
11:00
-
10:45
-
10:31
-
10:15
-
09:45
-
09:27
-
09:20
-
08:51
-
08:16
-
02:19
-
02:08
-
01:44