Маккиннон — третий в истории плей-офф по среднему числу очков за матч, Кучеров — девятый

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отдал результативную передачу в первом матче финальной серии Кубка Стэнли сезона-2021/2022 с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Как отмечает The Athletic, лидер «лавин» вышел на третье место по среднему числу очков, набранных в матчах в плей-офф в карьере. Нападающий «Колорадо» забросил 39 шайб и отдал 49 результативных передач, суммарно набрав 88 баллов в 65 встречах в розыгрышах Кубка Стэнли. В среднем за матч Маккиннон набирает 1,35 очка. Среди игроков, сыгравших не менее 40 встреч в плей-офф, это третий результат. Больше лишь у Марио Лемье (1,61) и Уэйна Гретцки (1,84).
Отметим, что одноклубник Маккиннона Микко Рантанен занимает седьмое место (1,22), а российский форвард «Тампы» Никита Кучеров — девятое (1,15).
- 17 июня 2022
-
23:51
-
23:22
-
22:56
-
22:35
-
22:17
-
21:55
-
21:25
-
21:00
-
20:37
-
20:19
-
20:00
-
19:38
-
19:23
-
19:10
-
18:58
-
18:34
-
18:22
-
17:53
-
17:21
-
17:04
-
16:44
-
16:10
-
15:20
-
14:42
-
14:00
-
13:54
-
13:36
-
12:45
-
12:12
-
12:00
-
11:35
-
11:00
-
10:45
-
10:31
-
10:15