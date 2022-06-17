Маккиннон — третий в истории плей-офф по среднему числу очков за матч, Кучеров — девятый

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отдал результативную передачу в первом матче финальной серии Кубка Стэнли сезона-2021/2022 с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Как отмечает The Athletic, лидер «лавин» вышел на третье место по среднему числу очков, набранных в матчах в плей-офф в карьере. Нападающий «Колорадо» забросил 39 шайб и отдал 49 результативных передач, суммарно набрав 88 баллов в 65 встречах в розыгрышах Кубка Стэнли. В среднем за матч Маккиннон набирает 1,35 очка. Среди игроков, сыгравших не менее 40 встреч в плей-офф, это третий результат. Больше лишь у Марио Лемье (1,61) и Уэйна Гретцки (1,84).

Отметим, что одноклубник Маккиннона Микко Рантанен занимает седьмое место (1,22), а российский форвард «Тампы» Никита Кучеров — девятое (1,15).