Экс-защитник сборной Канады сравнил Натана Маккиннона с легендарным Ги Лефлёром

Экс-защитник сборной Канады, в настоящий момент работающий аналитиком на матчах «Тампа-Бэй Лайтнинг», Брайан Энгблом поделился мнением об игре лидеров Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» и Брейдена Пойнта из «молний».
«Пойнт был немного деревянным, но он катался и запугал «лавин», он отбросил «Колорадо». Он делает для «Тампы» то же самое, что и Маккиннон — для «Эвеланш». Это та часть, которую люди едва ли понимают. Конечно, у вас есть структура, система игры с шайбой, но кто для вас выигрывает чемпионства? Ваши звёздные игроки делают это для вас. Так делает Кучеров. Пойнт, Маккиннон — каждый раз, когда они встречаются с шайбой, ты слышишь толпу. Это зажигает остальную часть команды. У нас было такое в «Монреале» с Ги Лефлёром и Ларри Робинсоном. Кейл Макар — Робинсон, а Маккиннон — Лефлёр. Когда они выходят на лёд, в них столько энергии. Поклонники такие: «Это реально они?»
Пойнт может сделать то же самое для «Лайтнинг». Куч так не играет. Пойнт зажигает команду. То, что он делает для партнёров, поднимает их психологически и эмоционально на более высокую ступень. Это заставляет их захотеть ускориться», — приводит слова Энгблома The Athletic.
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