А. Юдин – о реформе в КХЛ: главное, чтобы сильные команды больше играли друг с другом

Заслуженный мастер спорта, экс-защитник национальной сборной России, тренер Александр Юдин уверен в том, что предложение Федерации хоккея России разделить команды по силе необходимо для развития российского хоккея.

«Структура чемпионата КХЛ требует перемен. К сожалению, развитие лиги несколько лет назад приостановилось и сейчас происходит то, что называется «топтанием на месте». Уровень хоккея и интереса к нему в стране необходимо поднимать. И те идеи, которые как раз предлагает ФХР, они этому способствуют. Самое главное, чтобы сильные команды больше играли друг с другом, будет гораздо меньше «проходных» матчей. Вариант, предложенный ФХР позволит повысить уровень соревновательности, увеличится конкуренция, что поможет эффектному развитию игроков, в том числе и тех, кто претендует на места в различных сборных России», – сказал Юдин «Чемпионату».