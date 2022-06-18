А. Юдин – о реформе в КХЛ: главное, чтобы сильные команды больше играли друг с другом

Заслуженный мастер спорта, экс-защитник национальной сборной России, тренер Александр Юдин уверен в том, что предложение Федерации хоккея России разделить команды по силе необходимо для развития российского хоккея.
«Структура чемпионата КХЛ требует перемен. К сожалению, развитие лиги несколько лет назад приостановилось и сейчас происходит то, что называется «топтанием на месте». Уровень хоккея и интереса к нему в стране необходимо поднимать. И те идеи, которые как раз предлагает ФХР, они этому способствуют. Самое главное, чтобы сильные команды больше играли друг с другом, будет гораздо меньше «проходных» матчей. Вариант, предложенный ФХР позволит повысить уровень соревновательности, увеличится конкуренция, что поможет эффектному развитию игроков, в том числе и тех, кто претендует на места в различных сборных России», – сказал Юдин «Чемпионату».
- 18 июня 2022
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