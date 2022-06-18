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Крикунов: предложения ФХР по реформе КХЛ, безусловно, пойдут на пользу нашему хоккею

Крикунов: предложения ФХР по реформе КХЛ, безусловно, пойдут на пользу нашему хоккею
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Бывший главный тренер московского «Динамо» и других клубов КХЛ, а также сборной России Владимир Крикунов считает, что предложение ФХР по изменению структуры чемпионата КХЛ, пойдет на пользу нашему хоккею.

«В федерации работают серьёзные люди, которые переживают за наш хоккей и за его развитие. Предложения, выдвинутые ФХР, я внимательно изучил, они безусловно пойдут на пользу нашему хоккею. Сейчас, когда у наших сборных нет возможности участвовать в международных турнирах и проводить игры со сборными других стран, нужно задуматься о развитии хоккея в стране, чтобы через какое-то время вернуться на международную арену в отличной форме и готовым к достижению новых вершин», – сказал Крикунов «Чемпионату».

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