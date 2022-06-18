Крикунов: предложения ФХР по реформе КХЛ, безусловно, пойдут на пользу нашему хоккею
Поделиться
Бывший главный тренер московского «Динамо» и других клубов КХЛ, а также сборной России Владимир Крикунов считает, что предложение ФХР по изменению структуры чемпионата КХЛ, пойдет на пользу нашему хоккею.
«В федерации работают серьёзные люди, которые переживают за наш хоккей и за его развитие. Предложения, выдвинутые ФХР, я внимательно изучил, они безусловно пойдут на пользу нашему хоккею. Сейчас, когда у наших сборных нет возможности участвовать в международных турнирах и проводить игры со сборными других стран, нужно задуматься о развитии хоккея в стране, чтобы через какое-то время вернуться на международную арену в отличной форме и готовым к достижению новых вершин», – сказал Крикунов «Чемпионату».
Комментарии
- 18 июня 2022
-
20:15
-
20:05
-
19:58
-
19:54
-
19:33
-
19:12
-
19:03
-
18:49
-
18:38
-
18:35
-
18:17
-
17:43
-
17:15
-
17:05
-
16:48
-
16:45
-
16:27
-
16:20
-
15:48
-
15:17
-
14:53
-
14:24
-
13:58
-
13:36
-
13:17
-
12:58
-
12:38
-
12:17
-
11:46
-
11:43
-
11:30
-
11:25
-
11:18
-
10:52
-
10:20
Партнерский контент