Тренер «Тампы» Купер рассказал, какую угрозу представляет форвард «Колорадо» Маккиннон

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об игре форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.

«Нейт — как слон в посудной лавке. Он играет в силовую игру. Его игра – как палка о двух концах, потому что он очень быстрый и очень сильный.

Поэтому трудно нейтрализовать его, когда ты действительно позволяешь ему уйти. Если он начнёт набирать скорость и проходить вперёд, его может быть очень трудно сдержать», – цитирует Купера Sportsnet.

В текущем сезоне Маккиннон провёл 65 матчей в регулярном чемпионате и набрал 80 очков: забросил 32 шайбы и отдал 56 результативных передач. В плей-офф на его счету 19 очков в 15 встречах: 11 голов и восемь передач.



Напомним, после первого матча финальной серии «Колорадо» обыгрывает «Тампу» со счётом 1-0.