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Ротенберг сыграет за сборную Санкт-Петербурга на турнире 3х3 в Балашихе

Ротенберг сыграет за сборную Санкт-Петербурга на турнире 3х3 в Балашихе
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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг в телеграм-канале опубликовал состав сборной Санкт-Петербурга на турнир в формате 3х3.

В него вошли 11 игроков:

Вратарь Максим Майоров, защитники Артемий Князев, Роман Рукавишников, нападающие Роман Ротенберг, Николай Прохоркин, Артём Фёдоров, Захар Бардаков, Данил Гущин, Артур Тянулин, Владислав Котков, Владислав Цицюра.

Напомним, Федерация хоккея России анонсировала проведение турнира по хоккею 3х3, который пройдёт в Балашихе 25 июня. В нём примут участие действующие игроки НХЛ и КХЛ – Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Николай Голдобин, Иван Просветов, Илья Любушкин и другие известные хоккеисты.

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