Ничушкин на третьей минуте забил Василевскому в матче «Колорадо» — «Тампа»

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:0 в пользу «Колорадо». В составе хозяев шайбу на третьем минуте забил российский нападающий Валерий Ничушкин. Отметим, ворота «Тампы» защищает россиянин Андрей Василевский.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Колорадо».

В предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» занял 1-е место в Западной конференции, записав на свой счёт 119 очков. «Тампа», в свою очередь, завершила регулярный чемпионат на 5-м месте, набрав 110 очков.