Стэмкос — о Василевском: вина за поражение ни в коем случае не на нём

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0. Таким образом, счёт в серии игр между командами стал 2-0 в пользу «Колорадо».
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский по ходу игры пропустил семь шайб и установил личный антирекорд по этому показателю за всю карьеру в плей-офф НХЛ. После матча нападающий гостей Стивен Стэмкос прокомментировал игру вратаря своей команды.
«Сегодня мы оставили их ворота сухими. Василевский был нашей опорой в течение многих лет, и мы ему обязаны показать лучшую игру в следующем матче. Он сделал несколько невероятных сейвов. Так что вина ни в коем случае не на нём сегодня вечером», — заявил Стэмкос в интервью после матча.
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