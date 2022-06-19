Защитник Макар вышел на шестое место в истории «Колорадо» по очкам в одном плей-офф

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0.
Дублем в составе победителей отметился канадский защитник Кейл Макар. Благодаря этому 23-летний защитник достиг рубежа в 24 очка в нынешнем плей-офф, что является шестым результатом в истории франшизы «Колорадо» в одном плей-офф. Канадец повторил достижение шведского форварда Петера Форсберга, набравшего 24 очка в плей-офф-1999.
Рекорд франшизы был установлен и 1996 году и принадлежит действующему генеральному менеджеру «Эвеланш» Джо Сакику (34 очка). В топ-3 также входят Форсберг (27 очков в 2002 году) и Сакик (26, 2001). Следом располагаются Натан Маккиннон (25, 2020) и снова Сакик (25, 1997).
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