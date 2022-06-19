Команды, ведущие 2-0 в финале Кубка Стэнли, выигрывали трофей в 47 случаях из 52
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Сайт PR-службы НХЛ опубликовал подборку статистических фактов по итогам второго матча финала Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:0).
Так, команды, которые после первых двух игр финала повели в серии 2-0, в конечном итоге завоёвывали трофей в 47 случаях из 52 (90,4%). Последний раз, когда команда после двух поражений на старте серии брала Кубок Стэнли, был зафиксирован в 2011 году. Тогда «Бостон Брюинз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» (4-3).
При этом в Кубке Стэнли – 2022 две команды выиграли свои серии после того, как проиграли в двух первых встречах. Это «Тампа», которая обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в финале конференции (4-2), и сами «Рейнджерс», выбившие из плей-офф «Каролину Харрикейнз» (4-3).
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