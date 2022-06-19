«Одни играли, другие стояли». Кожевников — о победе «Колорадо» над «Тампой» со счётом 7:0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал крупную победу «Колорадо Эвеланш» над «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 7:0 во втором финальном матче Кубка Стэнли.



«Одна команда играла, а другая — стояла. Такое же не в первый раз у «Тампы». Но они умеют вылезать. Как и всегда, третья игра — решающая.



«Колорадо» же классная команда. Было ожидаемо, что игры будут интересными. Да, в этот вечер не получилось у «Тампы». Почему? Видимо, решили продолжить свои эксперименты», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В составе хозяев забитыми шайбами отметились Джош Мэнсон, Андре Бураковски, Даррен Хельм, дубль на свой счёт записал Кейл Макар, причём первая его шайба была заброшена в момент, когда «Колорадо» находился в меньшинстве. Ещё одним дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.