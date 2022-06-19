В НХЛ рассказали, какой зарплаты заслуживает Ничушкин по новому контракту

Журналист The Athletic Майкл Руссо опросил трёх агентов НХЛ, одного ассистента генерального менеджера, а также тренера лиги о том, какую заработную плату может получить 27-летний нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин, у которого подходит к концу двухлетний контракт на $ 2,5 млн за сезон.



Один из влиятельных агентов ответил, что россиянин заслуживает $ 5 млн. Другой – от $ 4 млн до $ 5,5 млн. Третий заявил, что Ничушкин легко может получить контракт больше чем на $ 6 млн. Тренер из НХЛ сказал, что форвард заслуживает контракта более чем на $ 5 млн.



«Два парня, о которых я бы сразу подумал, — это Брайан Раст и Зак Хайман. Два крайних нападающих, которые могут играть с вашими лучшими игроками. У обоих этих парней более длинный послужной список успехов в нападении, так что это может быть причиной разницы. Но Ничушкин – самый молодой из трёх игроков», – приводит слова генерального менеджера The Athletic.



Отметим, что 30-летний Раст имеет шестилетний контракт на $ 30,75 млн с «Питтсбург Пингвинз» с максимальной суммой в $ 5,125 млн за сезон. 30-летний Хайман вступает во второй год семилетнего контракта на $ 38,5 млн ($ 5,5 млн в год) с «Эдмонтон Ойлерз».