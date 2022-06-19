Прошкин назвал игрой в одну калитку победу «Колорадо» во втором матче серии с «Тампой»

Обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин поделился мнением о втором финальном матче серии плей-офф НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 7:0.

«Получилось в одну калитку. Разорвали и победили с неожиданным счётом 7:0. Хотя характера и опыта «Тампе» не занимать — они последние победители двух розыгрышей Кубка Стэнли. Приедут к себе домой и, наверное, всё может поменяться. Главное — выиграть следующую игру. Если будет 0-3 в серии, то будет намного сложнее. Но «Колорадо» — молодцы: на кураже забрали две игры дома», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В составе хозяев забитыми шайбами отметились Джош Мэнсон, Андре Бураковски, Даррен Хельм, дубль на свой счёт записал Кейл Макар, причём первая его шайба была заброшена в момент, когда «Колорадо» находился в меньшинстве. Ещё одним дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.