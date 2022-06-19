Основатель «Тампа-Бэй» — о поражении от «Колорадо» 0:7: это точно «Тампа»?
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Основатель «Тампа-Бэй Лайтнинг» Фил Эспозито прокомментировал разгромное поражение «Тампы» от «Колорадо Эвеланш» во втором финальном матче Кубка Стэнли со счётом 0:7.
«Это точно «Тампа»?» – цитирует Эспозито The Athletic.
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0.
В составе хозяев забитыми шайбами отметились Джош Мэнсон, Андре Бураковски, Даррен Хельм, дубль на свой счёт записал Кейл Макар, причём первая его шайба была заброшена в момент, когда «Колорадо» находился в меньшинстве. Ещё одним дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.
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