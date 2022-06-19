Хедман: нельзя полагаться на прошлый опыт и просто надеяться, что мы победим

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал разгромное поражение «Тампы» от «Колорадо Эвеланш» во втором финальном матче Кубка Стэнли со счётом 0:7.

«Нужно действовать, нужно быть на высоте, чтобы добиться желаемого результата. Вот что самое главное. Уже отыгрывались с 0-2 в серии? Нельзя полагаться на прошлый опыт и просто надеяться, что мы победим», – цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ.

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0.



В составе хозяев забитыми шайбами отметились Джош Мэнсон, Андре Бураковски, Даррен Хельм, дубль на свой счёт записал Кейл Макар, причём первая его шайба была заброшена в момент, когда «Колорадо» находился в меньшинстве. Ещё одним дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.