Фетисов предположил, почему «Тампа» не выиграла у «Колорадо» в первых двух матчах серии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о втором матче финала Кубка Стэнли, где «Колорадо Эвеланш» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 7:0.

«Очень непросто играть в Колорадо — могу сказать это по своему опыту. «Тампе» надо улетать оттуда сразу после игры. Мы там играли: бывает, прилетаешь и силы появляются только к третьему периоду. Срабатывает эффект среднегорья.



«Колорадо» имеет преимущество в плане затраченных сил, а у «Тампы» есть фантастический стимул — выиграть три Кубка Стэнли подряд. В последний раз это удавалось в 70-е годы. Я два Кубка выиграл: считаю, что это нереально сложно. А три — просто фантастика. Серия возвращается в Тампу. Третья игра будет самой главной», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.