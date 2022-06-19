Терещенко — о Василевском: почему-то никто не говорит, сколько он вытащил

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил игру голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского во второй встрече финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (0:7, 0-2).



«Бывают такие игры, когда ты пропускаешь семь шайб. Вы посмотрите на эти шайбы! «Колорадо» прессинговало, накрывало, быстро отдавало пас, бам-бам и всё. Там ничего нельзя было сделать. Макар убежал, подбросил и такое просто не берётся. Сколько выходов два в одного было: бросок, бросок и добивание от щитка. Но почему-то никто не говорит, сколько Василевский вытащил.



Я не думаю, что семь пропущенных шайб как-то отразятся на его психологии. Сейчас у «Тампы» будет две игры дома и там всё будет по-другому. Но обыграть такое «Колорадо» будет очень сложно. Они первую играли достаточно неплохо, но сейчас добавили больше агрессии и мне это очень нравится», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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