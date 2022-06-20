Форвард «Колорадо» Кадри отправился на выездные игры с «Тампой»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри полетел вместе с командой на выездные игры финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Кадри получил травму руки в третьем матче серии финала конференции с «Эдмонтон Ойлерз». Все последующие матчи он пропустил.
«Мы надеемся, что увидим его скоро, но не уверен, что в третьей или четвёртой игре», – приводит слова главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара автор сайта НХЛ Майк Зайсбергер в «Твиттере».
Как ранее сообщал Беднар, Кадри уже выходит на лёд и пробует тренироваться с клюшкой. В текущем розыгрыше плей-офф форвард «Эвеланш» набрал 14 (6+8) очков в 13 играх при показателе полезности «+7».
После двух матчей счёт в серии 2-0 в пользу «Колорадо». Третья и четвёртая игра пройдут на «Амали-Арене» в Тампе 21 и 23 июня. Начало каждой из встреч – в 3:00 мск.
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