Президент КХЛ объяснил, почему не поддерживает предложение ФХР о разделении лиги

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о причинах, по которым лига не хочет принимать предложение ФХР о реструктуризации КХЛ.

«Спешка в принятии решений, проблема перелётов, расходы клубов, недостаточное количество дней для формирования ритмичного календаря — по многим вопросам у нас есть возражения. Команды сформировали бюджеты, а с предлагаемой формулой проведения чемпионата их затраты на перелёты увеличатся. Не секрет, что представители Федерации хоккея России входят в совет директоров КХЛ. Они могут вынести этот вопрос на рассмотрение. Мы рассмотрим, создадим рабочую группу, обсудим. Да хотя бы встретиться и обсудить, найти компромиссы.

Схожесть предложения федерации с реформой в МХЛ? Это очень похожие форматы, вы правы. Но есть одно существенное отличие. Мы готовились к реформе МХЛ два года! Перед прошлым сезоном озвучили свои планы клубам, объяснили им, какое место нужно занять для попадания в тот или иной дивизион. Сейчас, когда до начала чемпионата чуть больше двух месяцев, такое разделение будет крайне спорным. Когда мы высчитываем рейтинг команд, то учитываем три сезона, тогда как ФХР предлагает деление по спортивному принципу, опираясь на результаты только минувшего чемпионата.

Кроме того, мы видим большой минус в том, что восточным командам придётся чаще летать на Запад. В «дивизионе Якушева» станет больше поездок на Дальний Восток. Ещё в марте мы поднимали вопрос перелётов. Уже тогда были опасения, так как с самолётами в России сейчас не всё гладко. Мы обращались к единому перевозчику, но не получили подтверждение, что он сможет гарантировать необходимое количество бортов.

Разрешит ли третья сторона спор между ФХР и КХЛ? Нет. По договору о передаче прав на проведение чемпионата России мы обязаны согласовать с федерацией структуру сезона. Мы на совете директоров уже в конце марта утвердили состав конференций. 15 июня хотели отдать календарь клубам, понимая, что им нужно планировать перелёты, бронировать гостиницы. Ситуация с каждым днём осложняется. Я не думаю, что Минспорта будет в это вмешиваться. Но если нас пригласят пообщаться, обменяться аргументами, то пожалуйста. Мы только за, готовы объяснить свою позицию», – рассказал Морозов в интервью Sport24.